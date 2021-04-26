Завершилось досудебное расследование по банку «Аркада». Пяти фигурантам объявили о подозрении

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование хищения активов банка «Аркада». Экс-председателю правления и 4 служащим «Аркады» сообщено о подозрении в присвоении 72 млн грн. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в официальном аккаунте на фейсбуке.

Завершилось досудебное расследование по банку «Аркада». Пяти фигурантам объявили о подозрении
Фото: facebook.com

Что произошло

Согласно материалам расследования подозреваемый, занимая должность председателя правления банка «Аркады», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является банк.

Затем с помощью выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с «Аркадой» и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка было выведено еще 22 млн грн.

Таким образом, банку «Аркада» был причинен имущественный ущерб в размере 72 млн грн.

Что в итоге

Досудебное расследование о хищении активов «Аркады» завершено.

Сейчас экс-председателю правления и 4 служащим банка сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной группы по ч. 5 ст. 191 У К Украины, и 4 пособникам — руководителям подконтрольных обществ по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 У К Украины. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Контекст

Ранее, в начале сентября, экс-президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
В КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в КиевеВ КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в Киеве
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грнТурбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция завершила расследование против бывшего владельца "Аркады"Полиция завершила расследование против бывшего владельца "Аркады"
Европа прекратила расследование импорта турецкого прокатаЕвропа прекратила расследование импорта турецкого проката
Экс-чиновнице филиала "Укрзализныци" сообщили о подозрении в причинении более 494 млн грн убытковЭкс-чиновнице филиала "Укрзализныци" сообщили о подозрении в причинении более 494 млн грн убытков
Экс-главе правления и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка объявлено о подозренииЭкс-главе правления и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка объявлено о подозрении
УкрСиббанку разрешили хранить запасы налички НБУУкрСиббанку разрешили хранить запасы налички НБУ
Пакистан начал расследование импорта проката из ЕС и 3 стран АзииПакистан начал расследование импорта проката из ЕС и 3 стран Азии
ПриватБанку запретили продавать резиденцию Брежнева в ДнепреПриватБанку запретили продавать резиденцию Брежнева в Днепре
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
В цену сделки по Укргазбанку могли заложить расходы на допрезервы по кредитам — экспертВ цену сделки по Укргазбанку могли заложить расходы на допрезервы по кредитам — эксперт
НАБУ сообщило о подозрении директору харьковского коммунального предприятияНАБУ сообщило о подозрении директору харьковского коммунального предприятия
Последние новости
Подгружаем последние новости