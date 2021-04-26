Завершилось досудебное расследование по банку «Аркада». Пяти фигурантам объявили о подозрении

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование хищения активов банка «Аркада». Экс-председателю правления и 4 служащим «Аркады» сообщено о подозрении в присвоении 72 млн грн. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в официальном аккаунте на фейсбуке.

Фото: facebook.com

Что произошло

Согласно материалам расследования подозреваемый, занимая должность председателя правления банка «Аркады», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является банк.

Затем с помощью выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с «Аркадой» и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка было выведено еще 22 млн грн.

Таким образом, банку «Аркада» был причинен имущественный ущерб в размере 72 млн грн.

Что в итоге

Досудебное расследование о хищении активов «Аркады» завершено.

Сейчас экс-председателю правления и 4 служащим банка сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной группы по ч. 5 ст. 191 У К Украины , и 4 пособникам — руководителям подконтрольных обществ по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 У К Украины . После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Контекст

Ранее, в начале сентября, экс-президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн грн.