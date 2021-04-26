Крупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страны

Одна из крупнейших турецких бирж криптовалюта Thodex внезапно прекратила свою работу.

Фото: bits.media

Одна из крупнейших турецких криптобирж Thodex внезапно прекратила свою работу. В результате сотни тысяч инвесторов потеряли возможность вернуть деньги и подозревают биржу в мошенничестве, пишет Bloomberg .

Что известно

В среду, 21 апреля, Thodex сообщила, что на пять дней прекращаются все операции на бирже. Причиной этого в Thodex назвали передачу части компании внешним инвесторам, пишет Forbes.

Однако трейдеры заподозрили биржу в мошенничестве и подали иск в суд против нее.

Сейчас власть пытается найти 27-летнего основателя биржи Фарука Фатиха Озера, который бежал из страны.

В то же время Озер разместил заявление, в котором пообещал выплатить долг инвесторам и вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом.

Сейчас счета компании заблокированы, а полиция провела обыск в ее главном офисе в Стамбуле.

Убытки клиентов

По данным газеты Haberturk, убытки клиентов могут достигать $2 млрд.

В прошлом месяце Thodex инициировал кампанию по увеличению членства, предлагая миллионы бесплатных Dogecoin новым зарегистрированным. На вебсайте сообщается, что было роздано 4 млн монет, хотя многие в соцсетях жаловались, что никогда их не получали.

Массовые аресты

Как пишут СМИ , турецкие силовики задержали 62 человека по делу о большой криптоафера, с которой столкнулись клиенты местной бирже Thodex. Массовые аресты начались, когда полиция заявила, что владелец украл активы вкладчиков на $2 млрд и бежал из страны.

Что известно о Thodex

Thodex — турецкая криптовалютная биржа, которую основал в 2017 году Фарук Фатих Озер. По данным Reuters , ее дневной объем продаж составил $538 млн. У биржи 391000 активных пользователей.

Запрет криптовалют в Турции

16 апреля Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Запрет вступит в силу 30 апреля.

Популярность криптовалюты в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимому ущербу» для участников таких сделок.

Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые используются в платежах. Запрет пока не распространяется на торговлю на криптовалютных биржах.