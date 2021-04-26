Национальный банк смягчает карантин для налички

Национальный банк уменьшает срок хранения на карантине наличности, принятой от банков из обращения, с 14 до 5 дней. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Решение НБУ

Решение Национальный банк принял, руководствуясь рекомендациями МОЗ.

В частности, согласно обновленным инструкциям Центра контроля и профилактики заболеваний от 5 апреля 2021 года основной путь заражения людей коронавирусом SARS-CoV-2 — это влияние капель дыхания, несущих инфекционный вирус.

Риск заражения людей через контакт с загрязненными поверхностями или предметами, в частности наличными, как правило, считается низким.

Напомним

В начале пандемии в 2020 году Национальный банк внедрил долговременную выдержку наличности на карантине, чтобы максимально обезопасить украинцев.

Банкноты и монеты, которые поступают в Национальный банк из обращения, сразу отправляются в отдельное хранилище на карантин.

В течение года этот карантин длился не менее 14 дней.