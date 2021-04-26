Минторг США резко повысил пошлины на трубы из ОАЭ

Министерство торговли США подвело итоги двух повторных расследований по импорту отдельных видов труб из Индии и ОАЭ . В отношении поставок некоторых видов круглых углеродистых сварных труб из ОАЭ было принято предварительное решение, в соответствии с которым антидемпинговая пошлина для компании Ajmal Steel Tubes повышается от прежних 3,06% до 54,27%. Такая же ставка предварительно указана для компании Pipes Industries.



В то же время для компаний Universal Tube and Plastic Industries Limited (UTP) и Conares Metal Supply Limited (Conares) размер пошлины предлагается понизить до 2,37% от прежних 3,63 и 2,47% соответственно, а расследование в отношении компаний K.D. Industries и Tiger Steel Industries было прекращено, так как в 2019 г. они не поставляли трубную продукцию в США .



В другом повторном расследовании Министерство торговли окончательно повысило пошлину на холоднотянутые углеродистые и легированные трубы промышленного применения, поставляемые индийской компанией Tube Products of India, от 7,57 до 7,96%.



