Минторг США резко повысил пошлины на трубы из ОАЭ

Минторг США резко повысил пошлины на трубы из ОАЭ

Министерство торговли США подвело итоги двух повторных расследований по импорту отдельных видов труб из Индии и ОАЭ. В отношении поставок некоторых видов круглых углеродистых сварных труб из ОАЭ было принято предварительное решение, в соответствии с которым антидемпинговая пошлина для компании Ajmal Steel Tubes повышается от прежних 3,06% до 54,27%. Такая же ставка предварительно указана для компании Pipes Industries.

В то же время для компаний Universal Tube and Plastic Industries Limited (UTP) и Conares Metal Supply Limited (Conares) размер пошлины предлагается понизить до 2,37% от прежних 3,63 и 2,47% соответственно, а расследование в отношении компаний K.D. Industries и Tiger Steel Industries было прекращено, так как в 2019 г. они не поставляли трубную продукцию в США.

В другом повторном расследовании Министерство торговли окончательно повысило пошлину на холоднотянутые углеродистые и легированные трубы промышленного применения, поставляемые индийской компанией Tube Products of India, от 7,57 до 7,96%.

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