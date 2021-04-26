45 стран выделили 2,1 млрд евро на создание конфайнмента ЧАЭС

45 стран выделили 2,1 млрд евро на создание конфайнмента ЧАЭС

На строительство нового конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС 45 стран предоставили 2,1 млрд евро. Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщает Посольство Великобритании в Украине к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

"В течение этих лет Великобритания активно способствовала усилиям по восстановлению зоны отчуждения, в том числе в рамках проекта Нового безопасного конфайнмента, который накрыл уничтоженный реактор", - говорится в сообщении.

Строительство поддержали 45 стран, включительно с Великобританией, и предоставили на этот проект 2,1 млрд евро.

Как сообщал Укринформ, 8 декабря 2016 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем ??памяти о Чернобыльской катастрофе.

Строительство конфайнмента финансировалось из Чернобыльского фонда "Укрытие", созданного в 1997 году за счет взносов 45 стран-вкладчиков и доноров. Конструкция была построена компанией Novarka, консорциумом французских строительных компаний Vinci i Bouygues i субподрядчиками со всего мира, в состав которых входили и украинские компании.

МинПром по материалам Укринформ

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