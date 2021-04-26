Цены на клубнику: в Украине начался сезон тепличной ягоды

В Украине стартовал сезон тепличной ягоды. Первой в продаже появилась земляника. Ее стоимость примерно такая же, как и в начале прошлогоднего ягодного сезона. Однако в этом году он наступил на две недели позже. Поэтому специалисты не берутся прогнозировать, какими будут цены на клубнику и землянику в дальнейшем.

Позднее начало ягодного сезона связано с небывало холодной весной нынешнего года. Даже в теплицах ягоды стали созревать на две недели позже, чем в прошлом году. За землянику, появившуюся в торговой сети около 10 дней назад, просят 7,89 доллара за килограмм. Это примерно такая же цена, как была в начале сезона в прошлом году, отмечают эксперты. Однако в прошлом году на эту пору уже были более низкие цены на клубнику и землянику.

"Основной причиной прогнозируемого нами ранее отставания нынешнего сезона уборки урожая, есть нетипично холодная первая половина весны в нынешнем году", — говорит независимый консультант FAO Александр Хорев.

В прошлом году в третьей декаде апреля цены на клубнику уже снижались. Так, 23 апреля 2020 года оптовые партии клубники пошли в торговую сеть уже по 2,59 доллара за кило. Эксперты рынка прогнозировали, что цены будут снижаться и далее. Тем более, что уже был "на носу" сезон грунтовых ягод. Однако холодный май, принесший во многие регионы заморозки на почве, сильно откорректировал эти прогнозы.

Поэтому сказать, как будет развиваться ситуация на рынке ягод в этом году, и какими будут цены на клубнику и землянику, не берется никто. Как и в прошлом году, все будет зависеть от погоды. Если за необычно холодным апрелем наступит теплый май, то цены на ягоды очень быстро начнут снижаться. Если же май также будет холодным, то и стоимость грунтовых ягод не будет намного меньше, чем цены на клубнику из теплиц.

Напомним, специалисты рассказали, как нужно выбирать клубнику. У ягод должна быть яркая зеленая плодоножка, причем без белых полос. Наличие белых полос на плодоножке свидетельствует о том, что ягоду выращивали с большими дозами "химии".