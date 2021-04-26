В середине апреля китайские металлурги увеличили объемы производства

Согласно данным China Iron and Steel Association, в середине месяца (11-20 апреля 2021 года) ключевые китайские металлургические предприятия произвели в общей сложности 23,242 млн. тонн нерафинированной стали, 19,862 млн. тонн чугуна и 22,135 млн. тонн готового проката.



Среднесуточная выплавка стали за указанный период составляла 2,3242 млн. тонн - на 2,21% или 50305 тонн в день больше по сравнению с первой декадой апреля (2,2739 млн. тонн).



В целом среднесуточное производство стали металлургами КНР оценивается, по информации Mysteel Global, на уровне 3,05 млн. тонн - на 1,5% больше к началу месяца и на 16,6% в годовом соотношении. Объёмы производства металлопроката к первой декаде апреля выросли на 1,8%.



Запасы готового проката на складах предприятий, входящих в CISA, составили на 20 апреля 15,9095 млн. тонн - на 0,414 млн. тонн или 2,67% больше объёма 10 апреля, сообщает SteelOrbis.