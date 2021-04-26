В середине апреля китайские металлурги увеличили объемы производства

В середине апреля китайские металлурги увеличили объемы производства

Согласно данным China Iron and Steel Association, в середине месяца (11-20 апреля 2021 года) ключевые китайские металлургические предприятия произвели в общей сложности 23,242 млн. тонн нерафинированной стали, 19,862 млн. тонн чугуна и 22,135 млн. тонн готового проката.

Среднесуточная выплавка стали за указанный период составляла 2,3242 млн. тонн - на 2,21% или 50305 тонн в день больше по сравнению с первой декадой апреля (2,2739 млн. тонн).

В целом среднесуточное производство стали металлургами КНР оценивается, по информации Mysteel Global, на уровне 3,05 млн. тонн - на 1,5% больше к началу месяца и на 16,6% в годовом соотношении. Объёмы производства металлопроката к первой декаде апреля выросли на 1,8%.

Запасы готового проката на складах предприятий, входящих в CISA, составили на 20 апреля 15,9095 млн. тонн - на 0,414 млн. тонн или 2,67% больше объёма 10 апреля, сообщает SteelOrbis.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
В КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в КиевеВ КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в Киеве
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грнТурбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Китайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитовКитайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитов
В Японии прогнозируется значительный рост производства сталиВ Японии прогнозируется значительный рост производства стали
Азиатские металлурги продолжают повышать цены на стальАзиатские металлурги продолжают повышать цены на сталь
В китайской металлургии готовится еще одно крупное слияниеВ китайской металлургии готовится еще одно крупное слияние
В Италии озаботились защитой металлургии от интересов КитаяВ Италии озаботились защитой металлургии от интересов Китая
14 апреля Украина выставит на аукцион богатое месторождение титана14 апреля Украина выставит на аукцион богатое месторождение титана
Главные события на фондовых биржах 12 апреля: Рынок США в ожидании данных по инфляцииГлавные события на фондовых биржах 12 апреля: Рынок США в ожидании данных по инфляции
Облэнерго завышают объемы потребления электроэнергии – ЭнергоатомОблэнерго завышают объемы потребления электроэнергии – Энергоатом
Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%
В конце марта китайские металлурги сократили объемы выплавкиВ конце марта китайские металлурги сократили объемы выплавки
Последние новости
Подгружаем последние новости