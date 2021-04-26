Китайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитов

Целенаправленные действия по упорядочиванию деятельности китайского гиганта Ant Group из сферы финтеха продолжают предприниматься властями КНР . Новая инициатива подразумевает повышение ответственности Ant Group за выдачу потребительских кредитов. Общая их сумма должна на 30 % обеспечиваться собственными резервами Ant Group, а не сторонних банков, как это происходит сейчас.

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По мнению китайских властей, текущая бизнес-модель Ant Group и её дочернего банка Mybank базируется на не очень справедливом принципе. Компания присваивает своим розничным клиентам кредитный рейтинг, используя историю их платежей в системе Alipay. Этой информацией она потом делится с банками-партнёрами, которые и предлагают микрокредиты конечным клиентам. Ant Group получает свои комиссионные, а 98 % выданных кредитов предоставляются сторонними банками. По сути, Ant Group перед розничными заёмщиками никак не отвечает материально, а темпы роста кредитования по такой схеме сильно беспокоят регулирующие органы. За два с половиной года сумма выданных кредитов выросла более чем в три раза до $330 млрд.

Эта сумма эквивалентна 10 % кредитного портфеля крупнейшего банка КНР . Комиссионные отчисления от посреднических операций в сфере кредитования формируют 40 % операционной прибыли Ant Group. В феврале посредникам такого рода китайские власти предписали с 2022 года до 30 % выдаваемых кредитов обеспечивать собственными резервами. Легко определить, что Ant Group сейчас предстоит найти не менее $110 млрд для выполнения этого требования.

В результате подготовки к работе по новым правилам многие клиенты Ant Group уже столкнулись либо с заметным снижением кредитных лимитов, либо вовсе получили отказ в предоставлении новых займов. Ant Group уже столкнулась со штрафом со стороны антимонопольных органов, правила выхода на IPO в Шанхае теперь тоже усложнены, поэтому источников пополнения средств у компании осталось не так много.



