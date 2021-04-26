Китайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитов

Целенаправленные действия по упорядочиванию деятельности китайского гиганта Ant Group из сферы финтеха продолжают предприниматься властями КНР. Новая инициатива подразумевает повышение ответственности Ant Group за выдачу потребительских кредитов. Общая их сумма должна на 30 % обеспечиваться собственными резервами Ant Group, а не сторонних банков, как это происходит сейчас.

Китайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитов

Источник изображения: Reuters

По мнению китайских властей, текущая бизнес-модель Ant Group и её дочернего банка Mybank базируется на не очень справедливом принципе. Компания присваивает своим розничным клиентам кредитный рейтинг, используя историю их платежей в системе Alipay. Этой информацией она потом делится с банками-партнёрами, которые и предлагают микрокредиты конечным клиентам. Ant Group получает свои комиссионные, а 98 % выданных кредитов предоставляются сторонними банками. По сути, Ant Group перед розничными заёмщиками никак не отвечает материально, а темпы роста кредитования по такой схеме сильно беспокоят регулирующие органы. За два с половиной года сумма выданных кредитов выросла более чем в три раза до $330 млрд.

Эта сумма эквивалентна 10 % кредитного портфеля крупнейшего банка КНР. Комиссионные отчисления от посреднических операций в сфере кредитования формируют 40 % операционной прибыли Ant Group. В феврале посредникам такого рода китайские власти предписали с 2022 года до 30 % выдаваемых кредитов обеспечивать собственными резервами. Легко определить, что Ant Group сейчас предстоит найти не менее $110 млрд для выполнения этого требования.

В результате подготовки к работе по новым правилам многие клиенты Ant Group уже столкнулись либо с заметным снижением кредитных лимитов, либо вовсе получили отказ в предоставлении новых займов. Ant Group уже столкнулась со штрафом со стороны антимонопольных органов, правила выхода на IPO в Шанхае теперь тоже усложнены, поэтому источников пополнения средств у компании осталось не так много.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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