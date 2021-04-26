"Нафтогаз" назвал годовую цену на газ для населения

Этот тариф ниже, чем у большинства областных газоснабжающих компаний.

"Нафтогаз" установил годовую цену на газ для населения на уровне 7,96 грн. Этот тариф действует до 20 апреля 2022 года, сообщается на сайте компании.

"Цена тарифного плана "Фиксированный" зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года включительно. Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план", - добавили в "Нафтогазе".

В апреле цена за кубометр от "Нафтогаз Украины" составила 6,86 грн - на уровне тарифа, сформированного государственным регулированием для периода отопитального сезона.

Напомним, что вчера поставщики начали выставлять летнюю цену газа, преимущественно на уровне 7,99 грн за кубометр. Рекордсменом стали ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" и ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", которые установили годовой тариф в 13,50 грн.

7 апреля Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла постановление о годовой цене на газ. Кроме базового годового предложения, поставщик вправе предлагать другие тарифы, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий годового тарифа. В отличие от годового предложения, их можно будет изменять, предупредив потребителя не позднее чем за один месяц.

Если потребитель решит перейти на другой тариф или сменить поставщика в течение срока действия базового годового предложения, а потом передумает, поставщик вправе отказать повторно поставлять газ в рамках базового годового предложения в текущем году.

- Из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы на газ.