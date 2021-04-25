Поставщики выставляют годовую цену газа на уровне 7,99 грн

Несколько компаний поставили высокие цены от 10,2 грн до 13,5 грн за кубометр.

Поставщики выставляют годовую цену газа на уровне 7,99 грн
Фото: tvoemisto.tv

Поставщики выставляют годовую цену газа на уровне 7,99 грн за кубометр.

Об этом говорится на сайте gazpravda.com.ua.

Издание отмечает, что к концу 25 апреля все газоснабжающие компании должны обнародовать свои годовые, фиксированные цены.

Сейчас за кубометр газа просят от 7,99 грн. В то же время сразу несколько компаний поставили высокие цены от 10,2 грн до 13,5 грн за кубометр.

Отметим, годовые тарифные планы будут действовать как базовые. Всех потребителей, которые до сих пор пользовались месячными предложениями, поставщики переведут на годовые продукты автоматически. Представлять дополнительные заявки не требуется.

Клиент по желанию сможет изменить годовой тарифный план на любой другой, так же, как можно изменить самого поставщика.

Напомним, Правительство сохранит возможность выбирать между годовым газовым продуктом, когда стоимость кубометра газа будет одинаковой в течение года, и месячным, который действует сейчас.

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