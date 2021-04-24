Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше

В Украине хотят повысить налог на продажу недвижимости. Правительство работает над законопроектом, которым будет предусмотрено увеличение налога на доход от продажи недвижимости (квартир, домов, земельных участков). Причем увеличение может быть весьма существенное.

На сегодня в Украине действует налог на продажу недвижимости в размере 5%. Однако уже вскоре он может измениться. Правда, не для всех продаж. Правительство намерено применять к налогообложению средств, вырученных за продажу квартир, дифференцированный подход.

Речь идет об ипотечных сделках, которые были совершены одним и тем же частным лицом в течение одного года. Если в существующей системе налогообложения не учитывается количество таких сделок на протяжении одного года, то в готовящемся законопроекте это будет учтено.

То есть, если продавец в течение года совершил одну такую сделку, то налог на продажу недвижимости будет сохранен на уровне 5%. Тот же самый процент налога намереваются сохранить и для второй сделки.

Однако если продавец за год совершит более двух таких продаж, то, начиная с третьей сделки, налог на продажу недвижимости резко возрастет. Его приравняют к обычным доходам физлиц. То есть, за третью и каждую последующую ипотечную сделку, совершенную в течение одного года, нужно будет уплатить по 18% налога.