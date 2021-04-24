На Львовщине обнаружили самую крупную контрабанду янтаря с начала года

На границе с Польшей пограничники Львовского отряда обнаружили почти 66 килограммов янтаря.

Об этом говорится на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники остановили микроавтобус "Фольксваген" под управлением 40-летнего гражданина Украины.

Фото: zahidnuy.kordon

Фото: zahidnuy.kordon

Транспортное средство направлялось в соседнюю страну через пункт пропуска "Шегини".

"По информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда был инициирован углубленный осмотр авто, в ходе которого пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили камни желтого цвета, предварительно - янтарь, весом почти 66 килограммов", - говорится в сообщении.

Фото: zahidnuy.kordon

Фото: zahidnuy.kordon

Янтарь обнаружили в полостях порогов авто. "Это крупнейшая партия в этом году на участке Львовского пограничного отряда", - отметили пограничники.

Добавим, вчера в этом пункте пропуска также было выявлено почти 9 килограммов предварительно янтаря.

Напомним, в марте в Ровенской области в селе Полыце полицейские остановили автомобиль с 43 килограммами янтаря.