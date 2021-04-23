НБУ ожидает снижения уровня государственного долга до 55,8% ВВП к концу года

В прошлом году государственный долг увеличился с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

НБУ ожидает снижения уровня государственного долга до 55,8% ВВП к концу года
Фото: НБУ

Национальный банк прогнозирует снижение государственного и гарантированного долга Украины в 2021 году с 60,8% ВВП до 55,8% ВВП.

Такой прогноз содержится в инфляционном отчете регулятора.

В прошлом году государственный долг увеличился с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

"Соблюдение взвешенной фискальной политики в условиях роста экономики и низкой волатильности обменного курса позволит возобновить снижение уровня государственного и гарантированного государством долга, а также удерживать его ниже 60% ВВП", - отмечает НБУ.

Согласно оценкам регулятора, за первые два месяца этого года долг уже снизился до 58,4% ВВП, составляя в абсолютном выражении 2,55 мрлн грн (36,5% - в нацвалюте и 63,5% - в иностранной валюте).

Напомним, Национальный банк прогнозирует, что январский общенациональный локдаун и весенние региональные локдауны отнимут от роста ВВП приблизительно половину процентного пункта.

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