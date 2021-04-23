Биткоин за сутки упал ниже 50 тысяч долларов

Биткоин за последние сутки совершил головокружительное падение. Еще вчера, 22 апреля, вечером он торговался по 55 тысяч долларов, а в ночь с 22 на 23 он совершил такое падение, что временами его стоимость опускалась до 47,5 тысячи.

Биткоин упал ниже 50 тысяч долларов: чего ждать от главной криптовалюты

Таким образом, за сутки он потерял более 13% своей стоимости. Впоследствии, правда, биткоин немного пришел в себя и закрепился на позиции немногим выше 49 тысяч. Однако закрепиться выше 50-тысячной отметки ему пока не удается.

А между тем, 14 апреля его стоимость на бирже достигла 64,8 тысячи долларов. Однако с тех пор главной криптовалюте ни разу не удалось повторить свой же рекорд. Более того, биткоин начал стремительно дешеветь. Его падение связывали то с экономическим климатом в Индии, то с заявлением правительства Турции. Однако, несмотря на готовящийся запрет использования критптовалюты в этих странах, биткоин уже не остановить, говорят эксперты.

Биткоин упал ниже 50 тысяч долларов: чего ждать от главной криптовалюты

Нынешнее падение биткоина связывают с так называемой корректировкой рынка. Долго ли будет продолжаться период падения, не могут предсказать даже специалисты. При этом они уверены, что за периодом обвала он опять пойдет в рост.

Кстати, эксперты рынка криптовалют советуют именно сейчас покупать биткоины, пока они упали в цене. Возвращение биткоина на старые позиции, а также его дальнейший рост они считают неизбежным.

В краткосрочной перспективе биткоин еще может всю ближайшую неделю продолжить падение. Однако его новый "бычий рынок" уже не за горами.

Напомним, в Украине действует закон, по которому украинцы должны отдать государству почти пятую часть выручки от продажи криптовалюты, в частности, биткоинов.


Марченко Любов, Тудей

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