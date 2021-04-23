В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ

Фьючерсные цены на природный газ ресурса мая на нидерландском хабе TTF в ходе торгов в пятницу, 23 апреля, обвалились более чем на 8% – до 19,655 евро за МВт-ч.

Согласно данным торгов, в начале дня цена достигала 21,175 евро за МВт-ч, передает отраслевое издание ExPro.

Однако затем цены упали до уровня начала года.

В начале дня цены снижались на фоне ожидаемого потепления, а также стабильных поставок газа. Трейдеры отмечали, что происходит коррекция цен после роста в предыдущие недели.

Вместе с тем, во второй половине дня, основным фактором, повлиявшим на рынок и вызвал обвал цен, стала публикация словацким оператором ГТС Eustream номинаций на вход в точке "Вельке Капушаны". Так, по данным Eustream 24 апреля ожидается рост поставок газа по украинскому направлению в Словакию в два раза – с 78,8 млн до 142,8 млн кубометров.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Оператор ГТС Украины выставил на аукцион дополнительные транзитные мощности на май в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Этот объем составляет половину от задействованной на данный момент транзитной мощности.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. м в сутки.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грнТурбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
В КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в КиевеВ КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в Киеве
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязненияВ Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на жилье резко вырастут после локдаунов: аналитики назвали главную причинуЦены на жилье резко вырастут после локдаунов: аналитики назвали главную причину
В Европе растут цены на металлопродукциюВ Европе растут цены на металлопродукцию
В понедельник опять начали расти цены на топливоВ понедельник опять начали расти цены на топливо
В столице вырастут цены на квартиры от "Киевгорстроя"В столице вырастут цены на квартиры от "Киевгорстроя"
ArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тоннуArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тонну
Азиатские металлурги продолжают повышать цены на стальАзиатские металлурги продолжают повышать цены на сталь
АМКУ рекомендовал цементникам не повышать ценыАМКУ рекомендовал цементникам не повышать цены
Цены на частные дома в Киеве и пригородеЦены на частные дома в Киеве и пригороде
Цены на горячекатаный рулон в Китае подскочили на 45 долл. за суткиЦены на горячекатаный рулон в Китае подскочили на 45 долл. за сутки
Из-за низких запасов в Европе дорожает газИз-за низких запасов в Европе дорожает газ
Последние новости
Подгружаем последние новости