СБУ предотвратила вывоз в Центральную Америку оборудования для военных кораблей

Продукция двойного назначения была задержана на таможенном посту в Николаевской области.

СБУ предотвратила вывоз в Центральную Америку оборудования для военных кораблей

На Николаевщине контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили незаконную переправку за границу технологического оборудования двойного назначения. Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, схему организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить за границу.

Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о сфере использования груза.

Продукция двойного назначения была задержана на таможенном посту.

Изъятое корабельное оборудование направлено на экспертизу. Решается вопрос сообщения о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Ранее контрразведка СБУ задержала на Житомирщине агента ФСБ РоSSии, собиравшего "компромат" на военных.

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