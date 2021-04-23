НБУ и 13 коммерческих банков получили статус "объектов критической инфраструктуры"

Национальный банк и 13 коммерческих банков получили статус "объектов критической инфраструктуры".

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на решение правления № 148 от 20 апреля.

Создание такого перечня - требование закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятого Верховной Радой в 2017 году.

"К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес. В частности, речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных банков, и банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка", - говорится в сообщении.

Перечень объектов критической инфраструктуры состоянию на апрель 2021 года:

Национальный банк Украины; АБ "Укргазбанк"; Акционерный банк "Пивденный"; АО КБ "ПриватБанк"; АО "А-БАНК"; АО "АЛЬФА-БАНК"; АО "ОТП БАНК"; АО "Ощадбанк"; АО "ПУМБ"; АО "Райффайзен Банк Аваль"; АО "ТАСкомбанк"; АО "Укрэксимбанк"; АО "УкрСиббанк"; АО "УНИВЕРСАЛ БАНК".

Напомним, что закон Украины о кибербезопасности был разработан по требованию Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2014 года.

Его целью было создать национальную систему кибербезопасности, поскольку тогда противодействие киберпреступности находилось на начальном уровне и не имело комплексного характера.

Объекты критической инфраструктуры подлежат обязательной киберзащите. Ответственность за ее обеспечение возлагается на владельцев и руководителей учреждений.