НБУ и 13 коммерческих банков получили статус "объектов критической инфраструктуры"

Они должны обеспечить усиленную защиту от хакеров.

НБУ и 13 коммерческих банков получили статус "объектов критической инфраструктуры"
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк и 13 коммерческих банков получили статус "объектов критической инфраструктуры".

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на решение правления № 148 от 20 апреля.

Создание такого перечня - требование закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятого Верховной Радой в 2017 году.

"К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес. В частности, речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных банков, и банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка", - говорится в сообщении.

Перечень объектов критической инфраструктуры состоянию на апрель 2021 года:

  1. Национальный банк Украины;
  2. АБ "Укргазбанк";
  3. Акционерный банк "Пивденный";
  4. АО КБ "ПриватБанк";
  5. АО "А-БАНК";
  6. АО "АЛЬФА-БАНК";
  7. АО "ОТП БАНК";
  8. АО "Ощадбанк";
  9. АО "ПУМБ";
  10. АО "Райффайзен Банк Аваль";
  11. АО "ТАСкомбанк";
  12. АО "Укрэксимбанк";
  13. АО "УкрСиббанк";
  14. АО "УНИВЕРСАЛ БАНК".

Напомним, что закон Украины о кибербезопасности был разработан по требованию Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2014 года.

Его целью было создать национальную систему кибербезопасности, поскольку тогда противодействие киберпреступности находилось на начальном уровне и не имело комплексного характера.

Объекты критической инфраструктуры подлежат обязательной киберзащите. Ответственность за ее обеспечение возлагается на владельцев и руководителей учреждений.

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