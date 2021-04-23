НБУ и 13 коммерческих банков получили статус "объектов критической инфраструктуры"
Они должны обеспечить усиленную защиту от хакеров.
Национальный банк и 13 коммерческих банков получили статус "объектов критической инфраструктуры".
Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на решение правления № 148 от 20 апреля.
Создание такого перечня - требование закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятого Верховной Радой в 2017 году.
"К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес. В частности, речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных банков, и банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка", - говорится в сообщении.
Перечень объектов критической инфраструктуры состоянию на апрель 2021 года:
- Национальный банк Украины;
- АБ "Укргазбанк";
- Акционерный банк "Пивденный";
- АО КБ "ПриватБанк";
- АО "А-БАНК";
- АО "АЛЬФА-БАНК";
- АО "ОТП БАНК";
- АО "Ощадбанк";
- АО "ПУМБ";
- АО "Райффайзен Банк Аваль";
- АО "ТАСкомбанк";
- АО "Укрэксимбанк";
- АО "УкрСиббанк";
- АО "УНИВЕРСАЛ БАНК".
Напомним, что закон Украины о кибербезопасности был разработан по требованию Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2014 года.
Его целью было создать национальную систему кибербезопасности, поскольку тогда противодействие киберпреступности находилось на начальном уровне и не имело комплексного характера.
Объекты критической инфраструктуры подлежат обязательной киберзащите. Ответственность за ее обеспечение возлагается на владельцев и руководителей учреждений.