Киевсовет отдал под застройку стадион на Академгородке

До 2015 года земельный участок относился к землям общественной застройки.

Киевский городской совет отдал под застройку стадион на Академгородке.

Как сообщает "Чесно.Київ", земельный участок на бульваре Академика Вернадского под строительство жилого комплекса получило ООО "Наука-Комфорт".

За решение №130 в четверг, 22 апреля, проголосовали 68 столичных депутатов.

Стадион является частью спортивного комплекса "Наука", построенного в 1964 году. По старому генплану, здесь должна быть только общественная застройка, но в новом генплане и в уже принятом в 2015 году детальном плане территории на месте обоих участков спорткомплекса планируется зона жилищно-общественной застройки.

По данным аналитической системы YouControl, владельцами ООО "Наука-Комфорт" является Владислав Ковтун и Александр Клименко.