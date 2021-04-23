Киевсовет отдал под застройку стадион на Академгородке

До 2015 года земельный участок относился к землям общественной застройки.

Киевсовет отдал под застройку стадион на Академгородке

Киевский городской совет отдал под застройку стадион на Академгородке.

Как сообщает "Чесно.Київ", земельный участок на бульваре Академика Вернадского под строительство жилого комплекса получило ООО "Наука-Комфорт".

За решение №130 в четверг, 22 апреля, проголосовали 68 столичных депутатов.

Стадион является частью спортивного комплекса "Наука", построенного в 1964 году. По старому генплану, здесь должна быть только общественная застройка, но в новом генплане и в уже принятом в 2015 году детальном плане территории на месте обоих участков спорткомплекса планируется зона жилищно-общественной застройки.

По данным аналитической системы YouControl, владельцами ООО "Наука-Комфорт" является Владислав Ковтун и Александр Клименко.

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