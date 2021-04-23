Промышленное производство в 1-м квартале выросло на 2,4% — Госстат

В марте 2021 года индекс промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,8% (сезонно скорректированный), а по сравнению с мартом прошлого года — 102,4% (скорректированный на эффект календарных дней). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Фото: stockworld.com.ua

Индексы промышленной продукции

В январе — марте 2021 года по сравнению с январем — мартом 2020-го индекс промышленной продукции составил 98,0%, в т. ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров — 97,2%, перерабатывающей — 96,7%, снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха — 104,1%.

Тенденции сектора

В перерабатывающей промышленности за январь — март 2021 года производство сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 2,8%.

За I квартал 2021 года в Украине было добыто по сравнению с январем — мартом 2020 года:

5,82 млн тонн каменного угля — на 0,7% меньше;

404,7 тыс. тонн сырой нефти — на 4,5% меньше;

169,6 тыс. тонн газового конденсата — на 13,4% меньше;

4,76 млрд кубометров природного газа — на 5,2% меньше;

13,54 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов — на 4,4% больше.

Также за январь — март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году было произведено:

201,9 тыс. кубометров кирпича керамического — на 10,7% меньше;

1,51 млн тонн портландцемента — на 6,8% меньше;

5,22 млн тонн чугуна — на 2,5% больше;

2,68 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали — на 5,7% больше.

Электроэнергии за январь — март в этом году было произведено на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 40,99 млрд кВт-час.

Ранее

Согласно данным Госстата, в 2020 году объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с 2018-м, в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.