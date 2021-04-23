Промышленное производство в 1-м квартале выросло на 2,4% — Госстат
В марте 2021 года индекс промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,8% (сезонно скорректированный), а по сравнению с мартом прошлого года — 102,4% (скорректированный на эффект календарных дней). Об этом
Индексы промышленной продукции
В январе — марте 2021 года по сравнению с январем — мартом 2020-го индекс промышленной продукции составил 98,0%,
Тенденции сектора
В перерабатывающей промышленности за январь — март 2021 года производство сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 2,8%.
За I квартал 2021 года в Украине было добыто по сравнению с январем — мартом 2020 года:
- 5,82 млн тонн каменного угля — на 0,7% меньше;
- 404,7 тыс. тонн сырой нефти — на 4,5% меньше;
- 169,6 тыс. тонн газового конденсата — на 13,4% меньше;
- 4,76 млрд кубометров природного газа — на 5,2% меньше;
- 13,54 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов — на 4,4% больше.
Также за январь — март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году было произведено:
- 201,9 тыс. кубометров кирпича керамического — на 10,7% меньше;
- 1,51 млн тонн портландцемента — на 6,8% меньше;
- 5,22 млн тонн чугуна — на 2,5% больше;
- 2,68 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали — на 5,7% больше.
Электроэнергии за январь — март в этом году было произведено на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 40,99 млрд кВт-час.
Ранее
Согласно данным Госстата, в 2020 году объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с 2018-м, в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.