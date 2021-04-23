НБУ: Депозиты остаются самым популярным инструментом сбережений

В I квартале 2021 года продолжался рост гривневых депозитов нефинансовых корпораций и домохозяйств, однако меньшими темпами. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

С чем связано замедление

Замедление роста депозитов бизнеса вероятно связано с более слабой деловой активностью в начале года, говорится в отчете.

В то же время меньший прирост срочных депозитов домохозяйств свидетельствовал об исчерпании потенциала дальнейшего снижения ставок.

Предыстория

В марте 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с февралем ставки упали на 0,5% п.п.

Как изменились ставки в марте:

ставки по новым депозитам для населения в валюте упали на 0,3 в. п. до 0,7% годовых

ставки по гривневым депозитам для предприятий составляли 3,8%, что на 0,1% больше, чем месяц назад. По валютным депозитам ставки упали с 1,2% до 1,0 годовых.