НБУ: Депозиты остаются самым популярным инструментом сбережений

В I квартале 2021 года продолжался рост гривневых депозитов нефинансовых корпораций и домохозяйств, однако меньшими темпами. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

НБУ: Депозиты остаются самым популярным инструментом сбережений

С чем связано замедление

Замедление роста депозитов бизнеса вероятно связано с более слабой деловой активностью в начале года, говорится в отчете.

В то же время меньший прирост срочных депозитов домохозяйств свидетельствовал об исчерпании потенциала дальнейшего снижения ставок.

Предыстория

В марте 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с февралем ставки упали на 0,5% п.п.

Как изменились ставки в марте:

  • ставки по новым депозитам для населения в валюте упали на 0,3 в. п. до 0,7% годовых
  • ставки по гривневым депозитам для предприятий составляли 3,8%, что на 0,1% больше, чем месяц назад. По валютным депозитам ставки упали с 1,2% до 1,0 годовых.

Депозитный портфель банков в марте 2021 вырос на 1,2% до 1364 млрд грн, в т. ч. населения сократился на 0,5% до 680 млрд грн, предприятий вырос на 2,9% до 658 млрд грн.

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