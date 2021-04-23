Самые высокие темпы за последние 12 лет. За 2020 год денежная масса в обороте выросла почти на треть

По результатам 2020 года денежная масса выросла почти на треть, продемонстрировав высокие темпы за последние 12 лет. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Что повлияло на рост

Согласно отчету, в 2020 году денежная масса выросла на 412 млрд грн или 28,7%. Львиную долю этого роста обеспечил прирост депозитов, в значительной степени за счет средств до востребования. Отсутствие оттока депозитов в кризисный год стало еще одной особенностью «ковидного» кризиса.

Значительный вклад в рост денежной массы имела еще одна составляющая — наличные деньги.

«Повышенный спрос на ликвидные активы является типичной реакцией населения в периоды кризисов и роста неопределенности. Стремительное увеличение наличности в 2020 году наблюдалось в большинстве стран мира, и Украина не стала исключением. Так, отношение наличности к ВВП в Польше выросло на 3,5 в. п. — до 13,8%, Чехии — на 1,4 п.п. до — 12,6%, РоSSии — на 2,8 пункта — до 12,5%, Украине — на 2,6 в.п. — до 13,3%», — говорится в отчете.

Динамика наличных прежде всего определяется спросом со стороны клиентов банков. Реагируя на эти цели, центральный банк выпускает соответствующее количество банкнот и монет. Рост наличных денег в обращении не усиливает инфляционное давление, ведь наличная эмиссия всегда является производной от безналичной — одни активы (средства на корсчетах банков) заменяются на другие (наличные деньги в обращении).

Поэтому, как показал 2020 год, увеличение соотношения денежной массы и ВВП не всегда сопровождается наращиванием кредитования частного сектора, а было вызвано другими факторами.

Ключевые цифры

Денежная масса в марте увеличилась на 0,8% — до 1,252 млрд грн, а с начала года увеличилась на 0,2% — с 1?850,014 млрд грн.

В 2020 году денежная масса выросла на 28,7% — с 1?438,311 млрд грн.

С начала 2021 года денежная база выросла на 2,1% — с 595,993 млрд грн, а в 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% — с 477,491 млрд грн.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в марте сократился на 0,6% — до 512,543 млрд грн, а с начала текущего года на 0,7% — с 516,085 млрд грн.

В 2020 году объем наличных увеличился на 34,2% — с 384,366 млрд грн.