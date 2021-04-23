Аудит "коронавирусного фонда" обнаружил нарушений на 407 млн грн

Нарушения привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Аудит "коронавирусного фонда" обнаружил нарушений на 407 млн грн
Фото: depositphotos.coma_taiga

Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, при этом эти нарушения привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Кроме этого, служба выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективное и результативное использование 25 млрд 624,8 млн грн. Об этом говорится в ответе Госаудитслужбы на информационный запрос LB.ua.

Аудит использования средств "ковидного фонда", согласно меморандуму Украины и Международного валютного фонда, нужно было провести до конца марта 2021 года. Результаты, полученные в ходе аудита, показали использование средств фонда в размере 44 млрд 494,2 млн грн, что составляет 66,9% от общей суммы использованных средств (66 млрд 525,3 млн грн).

Общий же объем спецфонда по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 80 млрд 913,8 млн грн, а выделено из него после соответствующих постановлений Кабинета министров было 78 млрд 427,7 млн грн. Всего Госаудитслужба и ее территориальные органы провели 962 мероприятия государственного контроля, из которых 4 государственных финансовых аудита, 280 ревизий, 457 проверок закупок и 221 мониторинг процедур закупок.

Установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, из которых в 182 случаях такие процедурные нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн. А именно: заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации, и, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями торгов.

Мероприятия госфинконтроля также выявили факты невыполнения заказчиками требований пункта 4 Порядка №225 (в частности, не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств), из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.

Кроме этого, некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, из-за чего переплата составила 1,2 млрд грн.

Установлены случаи некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. В частности, была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, которые привели к потерям финансовых ресурсов на 78,9 млн грн. Кроме этого, документально не подтверждено соблюдение исполнителем работ (поставщиком товаров/услуг) сроков выполнения 26 договоров и не соблюдены гарантии победителями по 5 договорам.

По результатам проведенных мероприятий Госаудитслужба установила, что в целом у заказчиков функционирует система планирования закупок и ведется документация в соответствии с требованиями законодательства, но не на достаточном уровне.

"В частности, заказчики допускают нарушения при планировании закупок, определении их потребности в закупке и составлении тендерных документаций. Как следствие, это приводит к неэффективному использованию средств из Фонда COVID-19. По результатам исследования вопросов планирования закупок выявлено, что заказчики заключили 130 договоров (6 % проверенных) на общую сумму 137,3 млн грн при отсутствии документов по обоснованию определения потребности закупки", - отмечает Госаудитслужба.

В целом отмечается, что заказчики способны эффективно осуществлять закупки, но в отдельных случаях не было проведено должное сравнение цен на рынке при выборе контрагентов. В результате этого были неэффективно использованы средства на приобретение товаров, работ и услуг на сумму 273,5 млн грн. В ходе проверки исполнения 2 078 договоров было установлено, что заказчики по 24 договорам (1,2% от проверенных), заключенным на общую сумму 87,6 млн грн, документально не подтвердили качество поставляемых товаров и выполненных работ в соответствии с этими условиями договоров. По результатам проведенных проверок были инициированы меры по привлечению к административной ответственности 95 должностных лиц, допустивших нарушения.

Напомним, в апреле 2020 года в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса. Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, разрешив таким образом тратить средства из Коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

11 ноября Кабинет министров перенаправил деньги, которые должны были идти на строительство дорог, на нужды борьбы с коронавирусом.

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