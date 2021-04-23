Убытки мировых авиакомпаний в 2021 году составят $47,7 миллиарда

Совокупные убытки мировых авиакомпаний в 2021 составят $47,7 млрд против $126,4 млрд в 2020 году. Об этом свидетельствует обновленный прогноз Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Убытки мировых авиакомпаний в 2021 году составят $47,7 миллиарда
Фото: mind.ua

Прогноз IATA

IATA ухудшила свой ноябрьский прогноз, в котором она ожидала убытков в 2021 году на уровне $38 млрд.

«Этот кризис дольше и глубже, чем можно было ожидать. Убытки сократятся по сравнению с 2020 годом, но удар от кризиса возрастет… Несмотря на то, что в 2021 году воздушным транспортом будет путешествовать примерно 2,4 млрд человек, авиакомпании потратят еще $81 млрд», — считает глава IATA Вилли Уолш.

Пассажиропоток авиакомпаний в этом году может составить порядка 2,4 млрд человек, что более чем на 30% выше прошлогоднего показателя, но на 47% ниже, чем в 2019 году.

Кого ждут убытки

Самые большие убытки ждут европейских авиаперевозчиков — $22,2 млрд против $34,5 млрд в 2020 году.

Наименьшие потери в текущем году придутся на Африку — $1,7 млрд против $2 млрд в 2020 году.

Ожидания

В целом, как отмечает IATA, прогноз указывает на начало восстановления отрасли во второй половине 2021 года.

Ассоциация ожидает, что выручка мировых авиаперевозчиков вырастет со $372 млрд до $458 млрд год к году. Однако это все существенно меньше, чем $838 млрд, полученные отраслью до пандемии в 2019 году.

Поэтому сокращение расходов и помощь национальных правительств будут иметь ключевое значение для восстановления отрасли в этом году.

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