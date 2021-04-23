Немецкая фондовая биржа приостановит торговлю акциями Coinbase

Немецкая фондовая биржа прекратит торговлю акциями Coinbase Global из-за отсутствия документов, необходимых для покупки и продажи ценных бумаг на ее платформе. Об этом сообщает Bloomberg.

Немецкая фондовая биржа приостановит торговлю акциями Coinbase
Фото: alleaktien.de

Что известно

В заявлении Deutsche Boerse указано, что акции Coinbase прекратят торговаться 23 апреля. Компания, которая разместила акции на электронной системе торговли ценными бумагами Xetra и Франкфуртской фондовой бирже в рамках своего первичного публичного размещения акций в США, предоставила код, необходимый для торговли, не был должным образом привязан к зарегистрированной организации, заявила Deutsche Boerse.

«Нам известно об административной ошибке, из-за которой Coinbase вынуждена была повторно отправить определенную документацию на некоторые европейские фондовые биржи», — сказал представитель компании. — Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно быстрее".

Идентификатор юридического лица, или LEI, представляет собой уникальный 20-значный контрольный код, аналогичный штрих-коду, который позволяет идентифицировать активы в транзакциях и используется регулирующими органами при надзоре за рынком. Он содержит информацию о структуре собственности предприятия и является требованием для торговли на европейских рынках с января 2018 года.

Согласно данным на сайтах разных поставщиков кодов LEI, компания может получить такой код в течение нескольких дней.

Агентство отмечает, что проблема с кодом на немецкой бирже не влияет на торговлю акциями в США.

Предыстория

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase провела прямой листинг на бирже Nasdaq 14 апреля. В первые 10 минут торгов акции подорожали более чем на 60% по сравнению с установленной перед листингом справочной ценой ($250) и превысили $398 за бумагу.

Позже они достигали отметки в $429,54, а рыночная стоимость составляла $ 112 млрд, писал Bloomberg.

Впоследствии цена акций Coinbase снизилась на 30%, и при закрытии торгов рыночная стоимость компании равна $86 млрд.

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