СБУ расследует растрату 225 млн гривен "Центрэнерго"

Компанию подозревают в продаже электроэнергии на 20-30% ниже себестоимости.

СБУ расследует продажу компанией "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии по ценам на 20-30% ниже ее себестоимости. По мнению следователей, эти действия привели к растрате имущества ЗАО на 225 млн гривен, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ЗАО "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, вырабатываемой этим государственным предприятием, по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к убыткам и растрате имущества ЗАО на сумму почти 225 млн грн", - говорится в сообщении.

22 апреля сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате были изъяты электронные носители информации и документы.

Напомним, вчера журналисты сообщили об обысках в бизнес-центре Millenium, где якобы расположены связанные с Игорем Коломойским офисы.

В середине марта "Центрэнерго" заявило, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. Зато уголь поставлялся через частную компанию "Укрвуглезбагачення групп", которая не рассчиталась с госшахтами за топливо.

В начале апреля группа журналистов проекта Bihus.Info обнародовала расследование, в котором компания "Укрвуглезбагачення групп" связывается с окружением олигарха Игоря Коломойского.