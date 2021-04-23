Главу правления банка уличили в дезинформировании НБУ

Главу правления и главного бухгалтера одного из банков уличили в фальсификации финансовых документов при подаче отчетностей в Нацбанк. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Главу правления банка уличили в дезинформировании НБУ
Фото: epravda.com.ua

Что известно

В СБУ установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018 — 2020 гг. вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс из пищевого производства.

Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.

Сейчас председателю правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления — фальсификация финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним

14 декабря 2020 года правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Как отметил НБУ, проблемы в банке с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка).

16 декабря Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода Мисто Банка с рынка путем введения временной администрации.

Контроллером АО «Мисто Банк» является Фурсин Иван Геннадиевич. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

На сайте Мисто Банка указано председателем правления банка Ивана Демченко, а главным бухгалтером — Наталью Мазаратий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
В КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в КиевеВ КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в Киеве
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязненияВ Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
На бирже в Украине начали торговать акциями Facebook, Microsoft и TeslaНа бирже в Украине начали торговать акциями Facebook, Microsoft и Tesla
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ открыл дело против Приватбанка и Ощадбанка за монополизм на рынке эквайрингаАМКУ открыл дело против Приватбанка и Ощадбанка за монополизм на рынке эквайринга
Коломойский купил 13 сталелитейных заводов в США за выведенные из ПриватБанка деньги, - СМИКоломойский купил 13 сталелитейных заводов в США за выведенные из ПриватБанка деньги, - СМИ
Против ПриватБанка и Ощадбанка открыли антимонопольное делоПротив ПриватБанка и Ощадбанка открыли антимонопольное дело
Dragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс БанкаDragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс Банка
Кабмин одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантированияКабмин одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования
Суд наложил арест на главный офис банка "Аркада"Суд наложил арест на главный офис банка "Аркада"
Кабмин отклонил стратегию развития ОщадбанкаКабмин отклонил стратегию развития Ощадбанка
В марте население продало банкам рекордные $2 миллиардаВ марте население продало банкам рекордные $2 миллиарда
НБУ согласовал покупку чехами Фиалой и Свитеком банка Вадима НовинскогоНБУ согласовал покупку чехами Фиалой и Свитеком банка Вадима Новинского
Дорогие часы, счета в швейцарских банках и телевизор LOEWE. Глава НБУ показал свои доходыДорогие часы, счета в швейцарских банках и телевизор LOEWE. Глава НБУ показал свои доходы
Последние новости
Подгружаем последние новости