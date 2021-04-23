Две страховые компании добровольно отказались от лицензий — НБУ

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг у двух страховых компаний на основании поданных ими заявлений.

Две страховые компании добровольно отказались от лицензий — НБУ
Фото: epravda.com.ua

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял такие решения на заседании 21 апреля 2021 года.

Кто оставил рынок

  • ЧАО «Страховая компания «Индустриальная» — имела шесть лицензий на осуществление страховой деятельности.

Объем страховых премий компании 2020 года составил 1,2 млн грн, стоимость активов — 59,9 млн грн по состоянию на 31 декабря 2020 года. Доля рынка страховой компании по страховым премиям — 0,003% от общего объема страховых премий.

Компания занималась преимущественно имущественным страхованием юридических лиц. Доля премий от этих видов страхования по состоянию на 31 декабря 2020 года составляла 54,4% — страхование имущества и 45,4% — страхование от огневых рисков. Компания сообщила, что не имеет действующих договоров страхования/перестрахования и невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями.

  • АО «Страховая компания «Варта» — имела 18 лицензий на осуществление страховой деятельности.

Объем страховых премий компании в 2020 году составил 430,8 млн грн, стоимость активов — 211,1 млн грн по состоянию на 31 декабря 2020 года. Доля рынка страховой компании по страховым премиям составила 1,1% от общего объема страховых премий.

Компания занималась преимущественно страхованием финансовых рисков, грузов и багажа (грузобагажа), имущества, а также страхованием ответственности перед третьими лицами. По состоянию на 31 декабря 2020 года доля премий от этих видов страхования составляла 63,11% от валовых страховых премий компании.

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