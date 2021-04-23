Украина получит 2,5 миллиарда гривен от МБРР для борьбы с covid-19

Украина получит 2,5 млрд гривен помощи от Международного банка реконструкции и развития для борьбы с #covid-19#. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Фото: finclub.net

Что говорят в Минздраве

«Кабинет Министров одобрил предложенное МОЗ соглашение о займе в рамках проекта «Экстренное реагирование на #covid-19# и вакцинацию в Украине», — отметила Шаталова.

Куда пойдут средства

Заместитель министра проинформировала, что документ предусматривает, в частности, средства на приобретение вакцины против сovid-19 на сумму около 840 млн грн.

Дополнительно соглашением предусмотрено ее доставку в Украину, закупка оборудования, а также проведение тренингов по утилизации отходов.

Кроме того, предусмотрена закупка дополнительного оборудования, в частности для обеспечения холодовой цепи, на замену имеющихся в пунктах прививки холодильников и для секвенирования штаммов происхождения вируса.

Примерно 900?000 гривен получит общий фонд государственного бюджета за выполнение показателей успешности реализации пунктов проекта.

Операция-вакцинация

Кабинет министров опубликовал Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19 — согласно ему до конца года хотят ввести 47,8 миллионов доз вакцины.

В плане указывается, что минимальная потребность в количестве доз в декабре 2021 составляет 47,8 миллионов доз. При условии, что каждому человеку надо вводить две дозы, речь идет о прививках для почти 24 миллионов украинцев.

В то же время, власти смогли договориться лишь о почти 22 миллиона доз вакцин разных компаний. Так, речь идет о Oxford/AstraZeneca, Novavax Inc, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech Ltd.