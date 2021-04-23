Банки отмечают дальнейший активный спрос на кредиты. Особенно от населения

Участники опроса об условиях банковского кредитования, проведенного Нацбанком, положительно оценивают перспективы кредитования ближайшие 12 месяцев: 78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% - домохозяйств. Это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения. Результаты опроса представлены на сайте Нацбанка.

Фото: formula-credita.com

Перспективы ожидания

Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в IV квартале 2020 сохранились в конце I квартала текущего года. Вопреки ожиданиям новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны и бизнеса, и населения, в частности спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

В то же время банки отметили умеренное смягчение стандартов как корпоративного, так и розничного кредитования. Впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества во втором квартале.

Оптимизм респондентов относительно дальнейшего наращивания фондирования вырос: 77% опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 78% - средств предприятий.

Ожидания изменений ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев

Спрос на кредиты

Бизнес

В январе — марте 2021 года спрос на бизнес-кредиты вырос, больше всего — на займы МСП, гривневые и долгосрочные кредиты. Главными факторами оживления спроса остаются:

снижение процентных ставок;

потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале;

реструктуризация долгов.

Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки объясняют высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, а также улучшением ожиданий относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСБ.

Изменения кредитного спроса корпоративного сектора

Снижение процентных ставок является главным фактором смягчения условий кредитования. Почти четверть опрошенных респондентов отметили увеличение уровня одобрения заявок на бизнес-кредиты и смягчения требований к размеру кредита.

Более 80% финучреждений оценили долговую нагрузку корпоративных заемщиков как среднюю, одновременно для крупных предприятий оценка выше по сравнению с МСП.

Население

Спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд. Кредитную активность заемщиков стимулировали снижение процентных ставок, улучшение потребительских настроений и перспективы развития рынка недвижимости. Изменения спроса на ипотеку банки оценили как самую высокую за всю историю наблюдений.

Стандарты кредитования домохозяйств незначительно смягчились, в большей степени по потребительским займам. Это произошло благодаря конкуренции как между банками, так и небанковскими финансовыми учреждениями. Смягчению стандартов ипотечного кредитования способствовали позитивные ожидания перспектив рынка недвижимости.

Изменения кредитного спроса домохозяйств

Уровень одобрения заявок на ипотечные и потребительские кредиты умеренно увеличился благодаря уменьшению процентных ставок.

Уровень закредитованности домохозяйств является низким, преимущественно по оценке крупных банков.

Степень рисков

В I квартале т. г. четверть участников опроса несколько ухудшили оценки кредитного риска. Преимущественно крупные банки отметили несущественный рост процентного риска и риска ликвидности при одновременном уменьшении валютного и операционного рисков.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют рост рисков: кредитного, процентного и риска ликвидности.

Изменение рисков банков

Контекст

Опрос проводился с 19 марта по 9 апреля 2021 года среди кредитных менеджеров 23 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 88%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.