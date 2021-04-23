Курс Ethereum пробил отметку $2,6 тысячи. Что дальше

22 апреля цена Ethereum на криптобирже Binance обновила исторический максимум выше $2,64 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 8%, а ее капитализация впервые превысила $300 млрд.

Согласно данным CoinGecko, доля альткоина на рынке цифровых денег увеличилась до 14%.

Причина роста курса

21 апреля в сети Ethereum был зафиксирован рекорд по количеству транзакций — 1,56 млн. Также 20 апреля на Фондовой бирже Торонто (TSX) были запущены три ETF на базе альткоина, а 15 апреля в сети криптовалюты состоялось важное обновление — хардфорк Berlin.

Курс 23 апреля

Согласно интерактивной таблице «Минфина» по состоянию на 07:30 курс Ethereum составляет $2,42.

Что говорят эксперты

На блокчейне Ethereum работают почти все популярные в данный момент направления — от стейблкоинов до DeFi, отметил ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

По его словам, курс монеты растет против рынка на фоне последних позитивных событий, однако в скором времени ситуация может измениться, пишет РБК.

«Если давление распродаж на крипторынке продолжит нарастать, рано или поздно это коснется и Ethereum. С большой вероятностью, сезон альткоинов проходит (в некоторых случаях уже прошел) свой пиковый момент. И с данной точки стоит проявлять особую осторожность — распродажа эталонного актива способна инициировать более широкое падение рынка», — предположил аналитик.

Предыстория

15 апреля в основной сети Ethereum на блоке #12?244?000 состоялся хардфорк Berlin. В преддверии события цена актива обновила исторический максимум выше $2460, а открытый интерес по фьючерсам достиг рекордных $8,1 млрд.

Что означает Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 — это решение, которое позволит масштабировать оригинальный блокчейн и сделать его более удобным для пользователей.

Основная особенность обновления заключается в переходе сети на консенсус Proof-of-Stake (PoS) — он заменит консенсус Proof-of-Work (PoW), на котором сейчас работает блокчейн.

Главное отличие PoS от PoW — в том, что для поддержания работы сети больше не нужны майнеры, которые генерируют вычислительную мощность. Работоспособность блокчейна обеспечивают держатели цифровых монет и получают за это вознаграждение. Этот процесс называется стекинг.

Что такое Хардфорк

Хардфорк — это кардинальное изменение работы алгоритмов и самого кода. Чаще всего при хардфорке внедряются новые технологии, которые приводят к раздвоению блокчейна и созданию новой криптовалюты.