Сбережения людей по всему миру за время пандемии выросли на $5,4 триллиона

Потребители во всем мире с начала пандемии covid-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП. Об этом говорит международное рейтинговое агентство Moody's, сообщает Интерфакс-Украина.

Сбережения людей по всему миру за время пандемии выросли на $5,4 триллиона
Фото: lb.ua

Агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию, если сравнивать с моделью расходов 2019 года.

Что говорят в Moody's

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантина.

В первом квартале этого года глобальный индекс потребительского доверия, который рассчитывает Conference Board, достиг самого высокого значения с момента начала его подсчета в 2005 году, при этом значительный рост произошел во всех регионах мира.

По словам главного экономиста Moody's Analytics Марка Занди, высвобождение значительного отложенного спроса в сочетании с чрезмерным объемом дополнительных сбережений вызовет всплеск потребительских расходов во всем мире зависимого от того, как страны будут приближаться к коллективному иммунитету и открывать свои экономики.

По мнению аналитиков агентства, если потребители потратят около трети дополнительных сбережений, они увеличат мировой объем производства на 2 п.п. этого и следующего года.

Несмотря на то, что в прошлом году мировая экономика пережила сильнейший в современной истории спад, доходы домохозяйств были в существенной степени защищены беспрецедентными мерами господдержки.

Кроме того, потребители сократили расходы из-за высокой неопределенности относительно будущего, учитывая наличие работы и доходов, а также из-за закрытия или ограничения работы многих предприятий сферы услуг.

В результате, по данным ОЭСР, в 2020 году норма сбережения во многих странах с развитой экономикой достигла максимальной отметки этого века, а банковские депозиты населения значительно возросли.

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