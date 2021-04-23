НБУ прогнозирует выход экономики на докоронавирусный уровень до конца года

Национальный банк прогнозирует, что январский общенациональный локдаун и весенние региональные локдауны отнимут от роста ВВП примерно половину процентного пункта.

Об этом говорится в свежем инфляционном прогнозе Национального банка.

"Этот макропрогноз основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии и ослаблении текущих ограничений уже с мая. По базовому сценарию ожидается, что в условиях жесткого карантина ("красные зоны") одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться. В таких условиях влияние всех карантинных ограничений, которые применялись в первом полугодии, на годовой ВВП оценивается в -0.5 ... -0.6 п.п. В дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдение требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения", - считают в НБУ.

Регулятор отметил, что, несмотря на локдауны, украинская экономика уже в 2021 году превысит докризисный уровень. Рост ВВП ожидается в районе 3,8%.

"Пересмотр прогноза роста реального ВВП в 2021 году до 3.8% с 4.2% учитывает длительные и усиленные карантинные ограничения в течение первого полугодия, которые будут тормозить экономику. В то же время это увеличивает потенциал роста в 2022 году, согласно чему темпы роста реального ВВП были повышены с 3.8% до 4.0 %", - говорится в документе.

Напомним, что МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%.

В Офисе президента рассчитывают, что рост внутреннего валового продукта в 2021 году превысит 5%. Кабинет министров придерживается своего прогноза в 4,6%.

В 2020 году экономика Украины из-за коронакризиса упала на 4,2%.