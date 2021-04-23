НБУ прогнозирует выход экономики на докоронавирусный уровень до конца года

Локдауны первой половины года отнимут от роста ВВП лишь полпроцента.

НБУ прогнозирует выход экономики на докоронавирусный уровень до конца года
Фото: www.profi-forex.org

Национальный банк прогнозирует, что январский общенациональный локдаун и весенние региональные локдауны отнимут от роста ВВП примерно половину процентного пункта.

Об этом говорится в свежем инфляционном прогнозе Национального банка.

"Этот макропрогноз основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии и ослаблении текущих ограничений уже с мая. По базовому сценарию ожидается, что в условиях жесткого карантина ("красные зоны") одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться. В таких условиях влияние всех карантинных ограничений, которые применялись в первом полугодии, на годовой ВВП оценивается в -0.5 ... -0.6 п.п. В дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдение требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения", - считают в НБУ.

Регулятор отметил, что, несмотря на локдауны, украинская экономика уже в 2021 году превысит докризисный уровень. Рост ВВП ожидается в районе 3,8%.

"Пересмотр прогноза роста реального ВВП в 2021 году до 3.8% с 4.2% учитывает длительные и усиленные карантинные ограничения в течение первого полугодия, которые будут тормозить экономику. В то же время это увеличивает потенциал роста в 2022 году, согласно чему темпы роста реального ВВП были повышены с 3.8% до 4.0 %", - говорится в документе.

Напомним, что МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%.

В Офисе президента рассчитывают, что рост внутреннего валового продукта в 2021 году превысит 5%. Кабинет министров придерживается своего прогноза в 4,6%.

В 2020 году экономика Украины из-за коронакризиса упала на 4,2%.

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