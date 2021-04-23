На ЮУАЭС подключили энергоблок №3 после успешного планового ремонта

На ЮУАЭС подключили энергоблок №3 после успешного планового ремонта

В пятницу, 23 апреля, в 2:48 на Южно-Украинской АЭС подключили энергоблок №3 после успешного завершения среднего планового ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.

Отмечается, что на сегодня оборудование первого, второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

Также в пресс-службе добавили, что радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска электростанции. На 23 апреля он составляет 0,09 мкЗв/час.

Напомним, в марте на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС ввели в эксплуатацию систему принудительного сброса давления из системы герметичного ограждения реакторной установки. По данным НАЭК "Энергоатома", такая технология внедрена в Украине впервые в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития, "Евратома", а также Комплексной программы повышения безопасности действующих энергоблоков.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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