Любимый Dogecoin Илона Маска за 6 дней упал на 40%

22 апреля курс Dogecoin на криптобирже Binance упал до $0,27. За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на 14%, за шесть дней — на 40%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные биржи.

Фото: binance.com

Причина падения

Стоимость монеты начала резко снижаться после того, как 16 апреля она установила исторический максимум на отметке в $0,45.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», 22 апреля курс Dogecoin по состоянию на 10:00 составляет $0,28.

Путь к успеху

В апреле цена альткоина активно поднималась на фоне поддержки главы Tesla и SpaceX, миллиардера Илона Маска. Перед тем, как монета обновила ценовой максимум, 16 апреля он опубликовал в своем Twitter картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и написал в посте, что это «Doge (биржевой тикер криптовалюты) лает на Луну».

Также 1 апреля Маск написал, что SpaceX планирует буквально доставить Dogecoin на Луну. Всего за полчаса после этой публикации котировки монеты поднялись на 20%.

20 апреля крупный онлайн-магазин компьютерных комплектующих и потребительской электроники Newegg объявил о добавлении возможности оплаты товаров при помощи Dogecoin. А в марте альткоин поддержал владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан.

Его команда стала первой в НБА , которая начала продавать билеты за Dogecoin. За месяц клуб накопил свыше 120 тыс. Dogecoin.

Успешное IPO биржи криптоактивов Coinbase в прошлую среду также могло стать катализатором роста Dogecoin. Это могло бы быть перспективной ставкой, однако в настоящее время пока нельзя торговать этой криптовалютой на Coinbase, так как львиная доля торгов цифровыми валютами на этой неделе приходится на конкурентов Coinbase: Binance, OKEx и Huobi, которые разрешают Dogecoin.

Dogecoin только сейчас многие начинают открывать для себя. Скорость его транзакций в 10 раз быстрее, чем у биткоина, что может сделать его более подходящим для работы в качестве средства обмена. Многим понравится и его цена: он стоит менее $1 за монету. Для розничных инвесторов, несомненно, есть психологическое удовлетворение от владения большим количеством Dogecoins, а не крошечной долей одного биткоина, поэтому было бы ошибкой пытаться сократить этот актив сейчас, ожидая коррекции.

Что известно о Dogecoin

Dogecoin — любимая криптовалюта Илона Маска. Именно о ней глава Tesla и SpaceX написал пост в твиттер-аккаунте, назвав ее своей любимой, а себя в шутку объявлял бывшим CEO проекта. На фоне этого котировки актива достигли максимума с июля 2020 года.

Альткоин Dogecoin был создан в 2014 году ради шутки. Его символом является мем «Doge» — фотография собаки породы Сиба-ину.