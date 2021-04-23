Инвесторы разочаровались во вложениях в биотех — WSJ
Инвесторы разочаровались во вложениях в акции биотехнологических компаний, а часть из них стала делать ставки против компаний отрасли.
Инвесторы разочаровались во вложениях в акции биотехнологических компаний, а часть из них стала делать ставки против компаний отрасли. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
Что повлияло на инвестора
На поведение инвесторов влияет целый ряд факторов, в том числе неудачные результаты клинических испытаний лекарственных препаратов, внимание регуляторов в Вашингтоне к ценам на лекарства и сделкам.
По мнению экспертов, часть факторов, которые давят на биотехнологический сектор, носит временный характер.
Как изменился индекс биотехнологий Nasdaq
Индекс биотехнологий Nasdaq в последние месяцы, отмечает издание, упал на 10% по сравнению с рекордными показателями 8 февраля 2021 года, и отстал как от S&P 500, который вырос на 6,6%, так и от технологического Nasdaq Composite, который упал на 0,3% за тот же период.
С начала года индекс биотехнологий вырос на 2,2%, а два других индекса показали рост на 11% и 8,2% соответственно.
В 2020 году акции биотехкомпаний пережили мощное ралли. Индекс Nasdaq biotech взлетел на 26% на ожиданиях лекарств и вакцин от COVID-19 на фоне более широкого ралли компаний, которые могли работать, когда экономике противостояла пандемия коронавируса. Индекс S&P 500 в прошлом году вырос на 16%, а индекс Nasdaq Composite — на 44%.
Несоответствие в росте биржевых индексов, пишет газета, иллюстрирует повышенные риски вложений именно в биотехнологии, где рыночную стоимость компаний могут понизить или повысить последние результаты клинических испытаний или решения регуляторов.
Инвесторов привлекает потенциальная прибыль, которая может последовать за научными прорывами, но новые методы могут не обещать успеха, что повышает волатильность цен на акции биотехкомпаний.
Акции Sarepta Therapeutics Inc., Amicus Therapeutics Inc. и Frequency Therapeutics Inc. относятся к числу недавних проигравших для инвесторов в биотехнологии, потеряв в этом году более половины своей стоимости.
«Это похоже на кухонную раковину с точки зрения ряда факторов, влияющих на настроения в области биотехнологий в ближайшем будущем», — сказал Энди Акер, управляющий Глобальным фондом наук о жизни Януса Хендерсона. Среди них — неутешительные клинические испытания, беспокойство по поводу возможности возобновления внимания к ценам на лекарства в Вашингтоне и недавний переход на экономически чувствительные акции.