Инвесторы разочаровались во вложениях в биотех — WSJ

Несоответствие в росте биржевых индексов, пишет газета, иллюстрирует повышенные риски вложений именно в биотехнологии, где рыночную стоимость компаний могут понизить или повысить последние результаты клинических испытаний или решения регуляторов.

Инвесторов привлекает потенциальная прибыль, которая может последовать за научными прорывами, но новые методы могут не обещать успеха, что повышает волатильность цен на акции биотехкомпаний.

Акции Sarepta Therapeutics Inc., Amicus Therapeutics Inc. и Frequency Therapeutics Inc. относятся к числу недавних проигравших для инвесторов в биотехнологии, потеряв в этом году более половины своей стоимости.

«Это похоже на кухонную раковину с точки зрения ряда факторов, влияющих на настроения в области биотехнологий в ближайшем будущем», — сказал Энди Акер, управляющий Глобальным фондом наук о жизни Януса Хендерсона. Среди них — неутешительные клинические испытания, беспокойство по поводу возможности возобновления внимания к ценам на лекарства в Вашингтоне и недавний переход на экономически чувствительные акции.