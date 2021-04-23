Инвесторы разочаровались во вложениях в биотех — WSJ

Инвесторы разочаровались во вложениях в акции биотехнологических компаний, а часть из них стала делать ставки против компаний отрасли. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Что повлияло на инвестора

На поведение инвесторов влияет целый ряд факторов, в том числе неудачные результаты клинических испытаний лекарственных препаратов, внимание регуляторов в Вашингтоне к ценам на лекарства и сделкам.

По мнению экспертов, часть факторов, которые давят на биотехнологический сектор, носит временный характер.

Как изменился индекс биотехнологий Nasdaq