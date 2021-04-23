К 11 страховщикам — нарушителям нормативов приняты меры воздействия — НБУ

В Национальном банке состоялось третье заседание комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг, на котором рассмотрели акты о нарушении страховщиками обязательных нормативов за 9 месяцев 2020 года. По результатам обсуждения в отношении 11 страховых компаний применили различные меры воздействия, о чем сообщила пресс-служба регулятора.

Фото: finclub.net

Временно приостановлено действие всех лицензий

ЧАО «Страховая компания «Капитал-Страхование» ОДО «Страховая компания «Ника» ЗАО «Альянс-Гарант» страховая компания» ЧАО «Страховая компания «Финекс» ОДО «Страховая компания «Финтех»

Некоторые из этих компаний допускали нарушения нормативов неоднократно в течение календарного года (несоблюдение обязательных финансовых нормативов также было в первом квартале и первом полугодии 2020 года). Страховщики не устранили полностью нарушения на дату заседания комитета.

Национальный банк решил приостановить действие лицензий этих компаний, поскольку они не имеют необходимого объема приемлемых активов для поглощения убытков, которые могут возникнуть в будущем. Часть из них, в том числе, не имеет достаточно приемлемых активов для выполнения страховых обязательств. Дефицит приемлемых активов этих компаний превышает 50%, а в некоторых достигает 99%. Продолжение заключения договоров страхования в условиях указанного финансового состояния приведет к увеличению обязательств страховщика и повышению риска неполного и/или несвоевременного выполнения обязательств перед большим количеством потребителей и других клиентов.

Доля этих страховщиков на рынке страховых премий составляла 6,7% в 2020 году.

Указанные компании активно работали с юридическими лицами и принимали риски в перестраховании от страховщиков-резидентов.

Основными видами страхования этих компаний является страхование имущества, финансовых рисков, страхование кредитов и грузов.

Обязательства принять меры для устранения нарушения

ЧАО «Перестраховочное общество «Европолис» ЧАО «Страховая компания «Мир» ЧАО «Страховая компания «Остра» ЧАО «Страховая финансовая группа «Глебов и партнеры» ЧАО «Украинская акционерная страховая компания АСКА» ЧАО «Страховая компания АСКО — Донбасс Северный»

Такая мера воздействия была выбрана, поскольку эти компании не нарушают нормативы, связанные со страховыми резервами, а объем и стабильность приемлемых активов для покрытия страховых резервов не вызывает пока оговорок.

ЧАО «Украинская акционерная страховая компания АСКА» и ЧАО «Страховая компания АСКО — Донбасс Северный» члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и осуществляют деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

ЧАО «Украинская акционерная страховая компания АСКА» не соблюдает норматив платежеспособности и достаточности капитала, а ЧАО «Страховая компания АСКО — Донбасс Северный» не сформировал гарантийный фонд в соответствии с законодательством. По состоянию на дату заседания комитета нарушения, зафиксированные в актах, страховщики не устранили.

Все 11 страховщиков обязаны в срок до 4 июня 2021 года устранить нарушения и представить Национальному банку отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.

Решение о применении мер воздействия вступает в силу 22 апреля 2021 года.

Ранее

В начале марта по результатам дистанционного надзора за страховыми компаниями во II полугодии 2020 года были составлены акты о правонарушениях в отношении 46 компаний. Во время первого заседания было решено обязать шесть страховщиков устранить нарушения нормативов.

По результатам второго заседания Национальный банк решил приостановить действие лицензий четырех страховых компаний. Таким образом, Национальный банк уже рассмотрел акты о правонарушениях 21 страховой компании.

Контекст

Норматив платежеспособности и достаточности капитала является базовым в системе платежеспособности страховщиков, обеспечивает запас капитала для поглощения возможных убытков от осуществления ими деятельности. Нарушение этого норматива несет угрозу полному и своевременному выполнению страховщиками своих обязательств по заключенным договорам страхования.

Проверить действующие лицензии финансового учреждения можно на веб-сайте Национального банка по ссылке.

Применение к страховщику меры воздействия в виде временного приостановления лицензий не прекращает действие уже заключенных на данный момент страховщиком договоров страхования. Страховщики обязаны в полной мере выполнять взятые на себя обязательства по договорам страхования, в том числе выплачивать страховое возмещение, независимо от мер воздействия, применяемых к страховщику за нарушение законодательства.