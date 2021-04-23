Начальник отдела винницкой налоговой попался на взятке в 50 тыс. гривен

Чиновник якобы обещал помочь фермеру избежать многомиллионного штрафа.

Начальник отдела винницкой налоговой попался на взятке в 50 тыс. гривен
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований в четверг, 22 апреля, задержало начальника одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Винницкой области.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и Офиса генерального прокурора.

Налоговика подозревают в получении 50 тыс. гривен за отказ от налоговой проверки на фермерском хозяйстве и избежание десятимиллионного штрафа за неуплату налогов. Также, за определенный процент, он якобы обещал решить вопрос о беспрепятственной регистрации налоговых накладных, которые планировал подать предприниматель.

50-летнего налоговика задержали в служебном кабинете во время получения денег. В пятницу ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Если его вину докажут в суде, он может отправиться за решетку на 5-10 лет.

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