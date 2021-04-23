Работа после 40. Украинцам отказывают в трудоустройстве из-за возраста

64% украинцев после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста. Такие данные приводит OLX Работа, согласно опросу более 8 тыс. соискателей.

Фото: teren.in.ua

Рынок труда

16% людей до 40 лет утверждают, что при трудоустройстве возраст — это проблема. И младшие, и старшие работники имеют почти одинаковый уровень уверенности в своем месте работы — 44% людей до 40 скорее уверены, как и 39% людей старше 40.

Среди причин отказов в трудоустройстве, кроме возраста, поисковики называли наличие детей и инвалидности.

При чем тут возраст

Поисковики разного возраста ответили, в чем их сильные стороны. Работники, которым 18?40 лет, считают, что по сравнению со старшими коллегами, имеют несколько преимуществ — желание строить карьеру, большую активность и инициативность. К тому же, на их взгляд, они лучше ориентируются в современных технологиях.

Люди от 40 лет назвали своими преимуществами более ответственный подход к работе, заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве и наличие больших знаний и опыта.

При этом, готовность перерабатывать как свою сильную сторону учитывают 14% зрелых соискателей и 20% тех, кому до 40 лет.

39% участников в возрасте 40+ лет считают свой возраст при трудоустройстве в общем значительным минусом. Только 7% полагают, что возраст — это преимущество. А вот тем, кому до 40, говорят по-другому:

28% называют их возраст плюсом;

11% уверены, что их воспринимают не так серьезно по молодости.

Поиск работы

По времени поиска работы, работники до 40 лет находят ее быстрее. 41% людей ищут новое место не более 2 недель. Для сравнения — 13% делают это полгода и даже больше. При этом лишь 29% среди респондентов 40+ удается трудоустроиться менее чем за 14 дней, а 20% ищут работу более полугода.

Обе группы респондентов также оценили, насколько трудно проходят поиски работы, результаты почти одинаковы:

очень трудно — 39% (40+) и 37% (до 40 лет)

скорее трудно — 49% и 49%

скорее легко — 9% и 11%

очень легко — 3% и 3%.

Где ищут работу

Торговля и продажи и транспорт/логистика — сферы, где больше всего пытаются найти работу люди, независимо от возраста.

Однако на третьем месте среди украинцев до 40 бары и рестораны, а для 40+ лет — производство.