В Германии образовался дефицит листового проката

В Германии образовался дефицит листового проката

Как сообщает S&P Global Platts со ссылкой на германскую ассоциацию металлотрейдеров BDS, в марте складские запасы дистрибьюторов продолжили снижение. Этот процесс продолжается на протяжении восьми месяцев подряд.

При этом ситуация является кризисной в сфере листового проката, видимое потребление которого уже несколько месяцев превышает поступления продукции на склады дистрибьюторов.

По данным BDS, в конце марта совокупный объем запасов листового проката составил 1,05 млн. т, то на 2,4% меньше, чем месяцем ранее, и на 13,2% меньше, чем в марте 2020 г. Данный показатель является минимальным с момента объединения Германии в 1989 г.

В то же время, запасы сортового проката увеличились на 2,9% в течение марта до 815,6 тыс. т, а по сравнению с уровнем годичной давности они снизились только на 0,1%. При этом продажи сорта в марте прибавили 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 327,9 тыс. т, тогда как листа – упали на 14,2% до 642,9 тыс. т.

Как отмечает BDS, германские банки не предоставляют дистрибьюторам дополнительные средства для финансирования закупок проката по более высоким ценам. Между тем, некоторые металлургические предприятия осуществляют отгрузку только при наличии гарантированной кредитной линии.

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