УЗ и Pesa будут сотрудничать в рамках восстановления дизель-прездов

УЗ и Pesa будут сотрудничать в рамках восстановления дизель-прездов

Укрзализныця и Pesa Bydgoszcz S.A. обсудили сотрудничество по восстановлению дизель-поездов польского производства и привлечение к проекту City Express. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

По словам и.о. железной дороги Ивана Юрика, сейчас только 4 из 14 рельсовых автобусов Pesa, которые эксплуатирует украинская железная дорога, находятся в рабочем состоянии.

"Часть этих поездов используется на маршруте бориспольского экспресса. Поэтому нам важно их качественно и заранее подготовить к ожидаемому оживлению пассажиропотока, после восстановления объемов международных авиаперевозок", - отметил он.

Согласно договоренностям, УЗ и завод-производитель проведут техническую оценку состояния подвижного состава и обработают оптимальную программу ремонта. Также стороны предварительно договорились о программе обучения украинских специалистов по техническому обслуживанию поездов, что в будущем позволит уменьшить эксплуатационные расходы украинского перевозчика и локализацию ремонтов.

Укрзализныця пригласила польских коллег к сотрудничеству в рамках проекту City Express: "Этот проект определен одним из приоритетных для развития инфраструктуры страны. Именно поэтому Укрзализныця для поиска партнеров проводит переговоры с ведущими производителями подвижного состава", - добавил Юрик.

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