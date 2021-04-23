СБУ пришла с обыском в бизнес-центр Коломойского, - СМИ

Следственные действия в здании происходят по делу "Центрэнерго".

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Сотрудники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", в котором расположен офис олигарха Игоря Коломойского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыск начался в 20:30. Он проходит по делу "Центрэнерго". Сотрудникам СБУ помогают проводить обыск оперативники Службы внешней разведки.

Как сообщалось, в середине марта "Центрэнерго" заявило, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. Зато уголь поставлялся через частную компанию "Укрвуглезбагачення групп", которая не рассчиталась с госшахтами за топливо.

В начале апреля группа журналистов проекта Bihus.Info обнародовала расследование, в котором компания "Укрвуглезбагачення групп" связывается с окружением олигарха Игоря Коломойского.