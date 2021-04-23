СБУ пришла с обыском в бизнес-центр Коломойского, - СМИ

Следственные действия в здании происходят по делу "Центрэнерго".

Фото: Схеми

Сотрудники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", в котором расположен офис олигарха Игоря Коломойского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыск начался в 20:30. Он проходит по делу "Центрэнерго". Сотрудникам СБУ помогают проводить обыск оперативники Службы внешней разведки.

Как сообщалось, в середине марта "Центрэнерго" заявило, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. Зато уголь поставлялся через частную компанию "Укрвуглезбагачення групп", которая не рассчиталась с госшахтами за топливо.

В начале апреля группа журналистов проекта Bihus.Info обнародовала расследование, в котором компания "Укрвуглезбагачення групп" связывается с окружением олигарха Игоря Коломойского.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородомЗапорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязненияВ Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
Блок рекламы


Похожие новости
Компания Коломойского заработала на Центрэнерго 370 миллионов - СМИКомпания Коломойского заработала на Центрэнерго 370 миллионов - СМИ
В США продали небоскреб компании Коломойского, - СМИВ США продали небоскреб компании Коломойского, - СМИ
НАБУ пришло с обыском на "Энергоатом" из-за продажи электроэнергии по заниженным ценамНАБУ пришло с обыском на "Энергоатом" из-за продажи электроэнергии по заниженным ценам
Стокгольмский арбитраж отказал компании Коломойского во взыскании с Украины $6 млрдСтокгольмский арбитраж отказал компании Коломойского во взыскании с Украины $6 млрд
Столар купил киевский бизнес-центр "Парус"Столар купил киевский бизнес-центр "Парус"
ПриватБанк выиграл у структур Коломойского дело в отношении АЗС в 20 областях УкраиныПриватБанк выиграл у структур Коломойского дело в отношении АЗС в 20 областях Украины
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
В Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крышаВ Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крыша
Минюст США подал третий иск о конфискации активов Коломойского и БоголюбоваМинюст США подал третий иск о конфискации активов Коломойского и Боголюбова
"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
Последние новости
Подгружаем последние новости