И.о. главы Укрзализныци Юрик: УЗ набирает темп - суточная погрузка в апреле возросла более чем на 7%

В апреле 2021 года Укрзализныця увеличила объемы погрузки грузов. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

«Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе. Таким образом, погрузка в апреле 2021-го сохранена на уровне доэпидемического апреля 2019 года», - написал он.

Так, за период с 1 по 21 апреля среднесуточная погрузка составляет 731 тыс. тонн грузов, тогда как за соответствующий период марта этот показатель составлял 682 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом апреля 2020 среднесуточная погрузка увеличилась почти на 14%.

По словам Юрика, таких результатов работы компании удалось достичь благодаря кардинальному усилению операционной деятельности и оперативным управленческим решениям.

«Сейчас специалисты Укрзализныци прогнозируют дальнейший рост показателей погрузки, что в свою очередь увеличит финансовые поступления», - отметил руководитель УЗ.