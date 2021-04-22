Tenaris US перезапускает завод по производству бесшовных труб в Пенсильвании

Как сообщает агентство Platts, компания Tenaris US перезапускает плавильный цех и завод по производству бесшовных труб в Пенсильвании на фоне повышения спроса на стальные трубы и трубную продукцию со стороны энергетической отрасли.



В заявлении компании говорится, что она продвигает свои планы по наращиванию объемоа операций в США , ожидая увеличения занятости в США примерно на 1000 человек на фоне повышения спроса на свою продукцию.



"На рынке наблюдаются обнадеживающие тенденции - от увеличения добычи и цен на нефть до общего спроса, - сказал президент Tenaris Лука Занотти. - Несмотря на осторожный подход, это дает нам возможность усилить свое присутствие, чтобы поставлять клиентам через надежную внутреннюю производственно-сбытовую цепочку".



Ожидается, что работы по проектам на общую сумму 15 млн долл. будут завершены в мае, а производство начнется в июне, сказал Tenaris.



