Цены на жилье резко вырастут после локдаунов: аналитики назвали главную причину

В Украине после локдауна резко вырастут цены на жилье. Аналитики рынка недвижимости называют, как минимум, 5%-ую прибавку. При этом на первичном рынке ожидают роста цен на 6%, а на вторичном рынке стоимость жилья поднимется еще выше – до 10%.

После локдауна в Украине резко взлетят цены на жилье: аналитики назвали главную причину

"При этом рост цен сконцентрирован в основном на 1-2-комнатных квартирах в удачных локациях", - говорит президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита.

Однако пока на вторичном рынке наблюдается затишье, замечает аналитик. Он также называет основной фактор, который, по его мнению, спровоцирует рост цен на жилье в Украине.

Основным фактором, вызывающим рост цен на жилье, является инфляция

Так, Юрий Пита говорит что несколько киевских застройщиков уже анонсировали майское повышение стоимости квартир. Они предупредили, что цены на жилье вырастут на 5-10%. Конечно, такое анонсирование повышения стоимости можно было бы воспринимать как попытку с их стороны "набить цену" и расшевелить рынок жилья, говорит Юрий Пита.

После локдауна в Украине резко взлетят цены на жилье: аналитики назвали главную причину

"Но такие спекуляции несущественно сказываются на уровне продаж", – уточняет аналитик.

С наступлением летнего периода вырастут цены и на загородную недвижимость, прогнозирует Юрий Пита. Особенно, на ее аренду. Ведь многие семьи стараются летом убежать подальше от городской суеты, и тогда спрос на аренду загородного жилья особенно растет. А вместе с ним растут и цены. По мнению аналитика, уже с началом мая аренда загородного жилья может вырасти на 5-7%.

Вырастет в цене, по его мнению, и нежилая недвижимость. Однако тут подорожание не будет таким разительным, как в жилом секторе. Цены вырастут в среднем на 1-2%. При этом фасадные квартиры на первых этажах, выведенные из жилого фонда и находящиеся в выгодных локациях, конечно, прибавят в цене гораздо больше.

Напомним, в марте нынешнего года цены на жилье в столице, вопреки сезонной тенденции, не выросли. Лишь немного подорожало элитное жилье. При этом цены на жилье эконом и бизнес-класса даже упали.


Марченко Любов, Тудей

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