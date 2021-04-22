Украина ввела 35% -ную спецпошлину на автобусы и грузовики из Беларуси

Комиссия по международной торговле ответила на "недружественные действия" РБ.

Украина ввела 35% -ную спецпошлину на автобусы и грузовики из Беларуси
Фото: kievbus.info

Украина объявила о введении 35% -ной специальной пошлины на автобусы и грузовики из Беларуси.

Об этом сообщается в "Урядовому кур'єрі", который публикует официальные решения Межведомственной комиссии по международной торговле.

В сообщении говорится, что правительство Беларуси создало искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств, установив утилизационный сбор, и неравные условия участия в государственных закупках. Это противоречит договору о зоне свободной торговли между Украиной и Беларусью.

В ответ Украина решила ввести специальную пошлину на автобусы, грузовики и спецавтомобили из Беларуси.

"Специальная пошлина применяется с момента вступления в силу решения комиссии и до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины. Решение комиссии вступает в силу через 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения", - говорится в заявлении.

Напомним, что недавно львовская мэрия отказалась покупать белорусские автобусы МАЗ, чтобы не финансировать режим Александра Лукашенко.

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