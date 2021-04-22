S&P ухудшила рейтинг "Укрзализныци" и поместила его в список CreditWatch с негативным прогнозом

Агентство сомневается, что компания сможет выплатить кредит Сбербанку.

S&P ухудшила рейтинг "Укрзализныци" и поместила его в список CreditWatch с негативным прогнозом
Фото: Александр Рудоманов

Рейтинговая служба S&P Global Ratings в среду, 21 апреля, ухудшила кредитный рейтинг "Укрзализныци" с "B-" до "CCC" и поместила ее в список CreditWatch с негативным прогнозом. Это означает, что в ближайшее время рейтинг могут снизить еще раз.

Об этом сообщается на сайте S&P.

Это связано с высоким риском неплатежа по кредиту Сбербанка в размере 116 млн долларов, срок погашения которого приходится на 30 мая.

"Мы посчитали, что имеющихся наличных средств и неиспользованных линий в гривне на общую сумму 2,3 млрд гривен, даже в сочетании с прогнозируемым операционным доходом на сумму около 2 млрд гривен в течение следующих полутора месяцев, недостаточно для своевременного выполнения ее финансовых обязательств, связанных с операциями до конца мая 2021 года", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" в ответ заявила, что работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга, и пообещала, что не допустит возникновения случая невыполнения обязательств по заимствованиям.

"Укрзализныцей" в прошлом году в условиях пандемии успешно реализованы меры по поддержке ликвидности, в частности, проведена работа с банками по увеличению лимитов кредитных линий и реализованы меры по оптимизации расходов. Высокие кредитные качества является одним из ключевых приоритетов "Укрзализныци", и компания в очередной раз обеспечит их подтверждение уже в ближайшие недели", - говорится в сообщении на сайте УЗ.

Напомним, что несколько дней назад "Укрзализныця" сообщила о кризисе с запасами дизельного топлива, но его вроде бы удалось оперативно решить.

В марте 2021 года Кабинет министров уволил главу правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака, который проработал в компании всего несколько месяцев.

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