Япония резко снизила экспорт черных металлов

Япония резко снизила экспорт черных металлов

Согласно данным Министерства финансов Японии, в 2020/2021 финансовом году (апрель/май) объем национального экспорта черных металлов составил 30,8 млн. т, что на 12,2% меньше, чем годом ранее.

Данный показатель оказался самым низким за последние двадцать лет. В последний раз японский экспорт стальной продукции опускался ниже 30 млн. т в 1999/2000 ф.г. Тогда он составил 29,3 млн т.

Крупнейшими покупателями японской стальной продукции остаются азиатские страны – Южная Корея, Китай, Тайвань и государства АСЕАН. В 2020/2021 г. японские компании отправили в эти страны около 24,4 млн т металлопродукции.

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