Япония резко снизила экспорт черных металлов

Согласно данным Министерства финансов Японии, в 2020/2021 финансовом году (апрель/май) объем национального экспорта черных металлов составил 30,8 млн. т, что на 12,2% меньше, чем годом ранее.



Данный показатель оказался самым низким за последние двадцать лет. В последний раз японский экспорт стальной продукции опускался ниже 30 млн. т в 1999/2000 ф.г. Тогда он составил 29,3 млн т.



Крупнейшими покупателями японской стальной продукции остаются азиатские страны – Южная Корея, Китай , Тайвань и государства АСЕАН. В 2020/2021 г. японские компании отправили в эти страны около 24,4 млн т металлопродукции.



