В марте Китай увеличил производство арматуры на 20%

В марте Китай увеличил производство арматуры на 20%

В течение марта 2021 года металлургические предприятия Китая произвели 22,958 млн. тонн арматуры. Рост объёмов в годовом соотношении - 20,1%, сообщается в материалах государственного статистического управления КНР.

За первый квартал производство арматуры составило 63,357 млн. тонн. Улучшение показателей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - 18,9%.

Мартовское производство катанки выросло в годовом соотношении на 18,5% до 13,767 млн. тонн. Результат первого квартала превысил объём января-марта прошлого года на 16,3%, составив 39,156 млн. тонн.

Всего за март китайские металлурги произвели 119,872 млн. тонн готового проката - на 20,9% больше в годовом исчислении. По итогам января-марта показатели выросли на 22,5% до 329,401 млн. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородомЗапорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязненияВ Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство увеличило финансовую поддержку малых фермеровПравительство увеличило финансовую поддержку малых фермеров
Johnson&Johnson увеличила прибыль на 7% и повысила выплаты акционерамJohnson&Johnson увеличила прибыль на 7% и повысила выплаты акционерам
Джек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властейДжек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властей
Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте упал почти в 2,5 разаОбъем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте упал почти в 2,5 раза
Индия увеличила выплавку сталиИндия увеличила выплавку стали
Взрывной рекорд китайской экономики за последние почти 30 лет — рост ВВП 18,3%Взрывной рекорд китайской экономики за последние почти 30 лет — рост ВВП 18,3%
ArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тоннуArcelorMittal увеличила свои цены на рулоны на 50 евро за тонну
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязненияВ Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%В 1 квартале 2021 года объем ВВП Китая увеличился на 18,3%
Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматурыАвстралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры
Последние новости
Подгружаем последние новости