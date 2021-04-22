В марте Китай увеличил производство арматуры на 20%

В течение марта 2021 года металлургические предприятия Китая произвели 22,958 млн. тонн арматуры. Рост объёмов в годовом соотношении - 20,1%, сообщается в материалах государственного статистического управления КНР .



За первый квартал производство арматуры составило 63,357 млн. тонн. Улучшение показателей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - 18,9%.



Мартовское производство катанки выросло в годовом соотношении на 18,5% до 13,767 млн. тонн. Результат первого квартала превысил объём января-марта прошлого года на 16,3%, составив 39,156 млн. тонн.



Всего за март китайские металлурги произвели 119,872 млн. тонн готового проката - на 20,9% больше в годовом исчислении. По итогам января-марта показатели выросли на 22,5% до 329,401 млн. тонн.