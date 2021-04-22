В Европе растут цены на металлопродукцию

В Европе растут цены на металлопродукцию

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., в начале апреля европейские цены на г/к рулон и лист, достигли новых высот. Дальнейшие увеличения уже продвигаются, и предложения региональных поставщиков теперь имеют чрезвычайно короткий срок действия.

Заводы проводят короткое время на рынке, а затем уходят, чтобы вернуться с новыми, более высокими ценовыми предложениями. У покупателей нет другого выбора, кроме как принять предложения, поскольку потребность в сохранении запасов в будущем важнее, чем попытки договориться о сегодняшней цене. Немногие участники рынка видят неизбежную коррекцию вниз.

Производители стали концентрируются на поставках в ключевые отрасли и клиентов. Заводы распределяют мощности в соответствии с предыдущими объемами заказов клиентов, но в меньших объемах.

Ряд сервисных центров решили отложить свои покупки в течение первого квартала и сейчас изо всех сил пытаются получить материалы.

Уровень запасов у дистрибьюторов становится очень низким, а сроки поставки г/к материала выходят за рамки третьего квартала, и следующий раунд переговоров будет по поставкам в октябре и ноябре.

Х/к рулоны и рулоны с покрытием следуют тенденции, заданной г/к прокатом. Финансовые трудности, связанные с Liberty Steel и ArcelorMittal Italia, теперь переименованной в Acciaierie d’Italia, усугубили рыночную неопределенность. MEPS отмечает панику по поводу поставок оцинкованной стали в южную Европу. Расценки из источников импорта немногочисленны, а цены и сроки доставки из Восточной Азии аналогичны тем, которые предлагают заводы ЕС.

Но все же, покупатели сомневаются в устойчивости фактических уровней. Сервисные центры сообщают, что спрос на автомобили в некоторых частях Европы упал на 30%. Проекты легкого строительства откладываются из-за высокой стоимости. Аграрный сектор откладывает закупки. Промышленность бытовой техники пока не пострадала из-за значительной добавленной стоимости конечного продукта.

Рынок г/к проката набирает обороты. Прокатчики увеличили свою продажную стоимость за счет роста затрат на слябы, которые выросли в связи с повышенным спросом на другой плоский прокат. В свою очередь, комбинаты по производству тослтого листа также повышают свои ценовые предложения.



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