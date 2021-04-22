Правительство увеличило финансовую поддержку малых фермеров

Аграрии смогут получить субсидию 5 тыс. грн на гектар.

Правительство увеличило финансовую поддержку малых фермеров
Фото: ukurier.gov.ua

Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5 тысяч гривень на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не будет превышать 100 тысяч гривень на одно хозяйство.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 21 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство усовершенствовало процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств. В частности, мы увеличиваем размер государственной субсидии вновь созданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий", - говорится в сообщении.

Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств.

Всего в Украине, по словам премьера, насчитывается почти 50 тысяч фермерских хозяйств.

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